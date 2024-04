O Paraná pode registrar temporais na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, segundo alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou na manhã desta quarta-feira (24) e vai até às 10h desta quinta-feira (25).

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Durante os temporais, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo também abrange parte do Litoral de São Paulo.

Temporais nos próximos dias no Paraná

Segundo o ClimaTempo, nesta quinta-feira (25), a faixa do Litoral do Paraná segue com tempo fechado, com chance de chuva a qualquer hora. “Curitiba já vai amanhecer com muita nebulosidade e chance de garoa a qualquer momento”, informou o instituto. “As áreas do sudoeste, a região mais central, tem predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva mais para o fim do dia”.

Nesta sexta-feira (26), Curitiba tem previsão de céu nublado e, no Litoral, a condição é de tempo instável, com chuva a qualquer momento.