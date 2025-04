Um incêndio de grandes proporções em uma carreta interdita totalmente a pista sentido Curitiba da BR-101, em Garuva, Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (9). Com o bloqueio da pista, o congestionamento já chega a 10 quilômetros de extensão no local.

O fogo em uma carreta baú que transportava resina de pinus, material altamente inflamável, começou por volta das 4h e logo tomou todo o veículo. Felizmente o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos. Em seguida, a carga em chamas se espalhou pela pista. Os bombeiros ainda trabalham no local fazendo o rescaldo das chamas e não há previsão para liberação do tráfego.

Concessionária afirma que não há previsão de liberação da rodovia

Motoristas que passaram pelo local registraram o incêndio em vídeo (assista abaixo). A concessionária que administra o trecho da rodovia divulgou uma nota oficial sobre o incidente. Confira nota na íntegra:

Por volta das 04h da madrugada de quarta-feira (09), a Arteris Litoral Sul foi acionada para o atendimento de incêndio em carreta no km 11 da BR-101/SC, em Garuva, sentido Curitiba (ou pista Norte). A ocorrência envolveu uma carreta, sem vítimas, e causou o bloqueio total da via principal. Sem previsão de liberação. Atuam no atendimento equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e PRF.“

Motoristas registraram incêndio:

https://www.instagram.com/reel/DIOYnzwu0BI/?igsh=bTJwcG94aWI0b3J1