Cerca de 150 famílias, que integram o Movimento dos Sem Teto de Ribeirão do Pinhal/PR, ocuparam no dia 3 deste mês uma área urbana, próxima ao Cemitério Municipal, de propriedade do prefeito Dartagnan Calixto Fraiz. Eles reivindicam a posse do terreno, sob argumento que o local está abandonado, servindo de depósito de lixo, ponto de drogas e com impostos atrasados há mais de 40 anos. O prefeito nega, diz que tem matrícula atualizada e certidão negativa de débitos da prefeitura. Ele entrou com uma ação de “Interdito Proibitório” no Poder Judiciário, e disse que já foi expedida uma ordem de desocupação do imóvel.

Segundo os ocupantes, todos são moradores de Ribeirão do Pinhal, e querem a posse do terreno para fazer lotes de 11×22 metros quadrados, com o objetivo de construir casas próprias. “Não temos casa própria, vivemos de aluguel e esse terreno está abandonado e com impostos atrasados há 40 anos. Estamos com a matrícula do imóvel. Temos advogado nos ajudando”, disseram. Nenhum integrante quis se identificar, mas garantem que o grupo não tem um líder.

Perguntados como estão sobrevivendo, eles disseram que passam o dia no local e à noite vão para suas casas na cidade. “Aqui não tem água nem energia elétrica. Enquanto a área não for legalmente loteada, não terá estrutura para a gente morar. Nos revezamos, mas a noite não ficam mulheres nem crianças. Só homens”, contaram.

Quanto a alimentação, eles garantem que estão recebendo ajuda de familiares. Alguns trabalham regularmente, outros não. As crianças acompanham os pais, pois estão em período de férias escolares.