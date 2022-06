Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Representantes da 19ª Regional de Saúde participaram na última semana do Seminário de Qualificação do Desempenho na Atenção Primária à Saúde que aconteceu em Londrina. O evento foi realizado através de uma parceria do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA) e o Conselho de Secretários Municipais do Paraná (COSEMS).

O Diretor da 19ª Regional Marcelo Nascimento destacou que entre os objetivos do evento está o espaço para debates técnicos entre os municípios e Governos Federal e Estadual. “Também tem a qualificação nos processos de trabalhos para melhorias dos indicadores na área da saúde”, comenta Marcelo Nascimento.

Ele ainda lembra que Tomazina realizou a apresentação do seu trabalho desenvolvido. “Parabéns a todos os funcionários da área que realizam um brilhante trabalho. O município é o sexto melhor índice de saúde no Estado”, ressalta.