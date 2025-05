Com perto de 22 mil quilômetros de novas redes trifásicas instaladas pela Copel até o início deste mês de maio em 392 municípios do Estado, o Programa Paraná Trifásico entra na reta final da entrega de uma rede elétrica mais potente e estável aos produtores rurais paranaenses.

A companhia já concluiu 88% do total do programa, que avança com a construção de 12 quilômetros de novas redes a cada dia, em média. Somadas às obras em implantação, o percentual de execução chega a 91%.

A Copel está investindo em torno de R$ 3 bilhões no maior programa de modernização da rede elétrica rural do Brasil que, no segundo semestre deste ano, terá concluído 25 mil quilômetros de extensão de novas redes no Paraná.

“Energia de qualidade é essencial aos produtores rurais e à agroindústria, que são o dínamo da nossa economia. O investimento da Copel na modernização da rede elétrica não apenas atende a uma demanda antiga do homem do campo como está alinhado à estratégia de desenvolvimento do governo do Estado, que elevou o Paraná de patamar no cenário econômico nacional”, afirma o presidente da Copel, Daniel Slaviero.

ENERGIA E TECNOLOGIA – A rede trifásica se reveste de importância ao setor produtivo num momento em que tecnologias de ponta têm sido ferramentas não apenas para a melhoria da rede elétrica para a oferta de energia de qualidade, mas cada vez mais presentes e importantes para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do agronegócio.

A movimentação financeira crescente com o aumento nos investimentos em novos maquinários e equipamentos, por parte dos produtores paranaenses, verificados nosB3 destaca papel da Copel nos 20 anos do índice que incentiva práticas sustentáveis grandes eventos recentes do setor, como o Show Rural de Cascavel e a ExpoLondrina, são importante termômetro sobre o avanço da tecnologia no campo e, consequentemente, da maior demanda por energia mais potente, estável e de qualidade.

Em fevereiro, o Show Rural movimentou R$ 7 bilhões em negócios, superando em quase R$ 1 bilhão o resultado do ano anterior, e na ExpoLondrina, realizada no mês de abril, foram R$ 1,7 bilhão em negócios, tendo superado a marca de R$ 1,3 bilhão registrada em 2024.

“O uso de soluções tecnológicas pelo setor produtivo é cada vez mais crescente e o Paraná Trifásico entrega aos produtores uma rede elétrica preparada para as inovações que demandam por energia. A rede monofásica, das instalações elétricas mais antigas, foi projetada em uma época em que tudo era mais simples. Com a nova rede trifásica, o Paraná dá um salto em oferta de energia de qualidade”, acrescenta Daniel Slaviero.

FASE FINAL E BENEFÍCIOS– A Copel já tem concluídos 88% do total do programa Paraná Trifásico. Com as obras em implantação no momento, o percentual de execução do programa alcança 91%. A companhia encerrou 2024 com 20.540 quilômetros de redes trifásicas implantadas desde 2020, quando iniciou o projeto. Só ano passado foram instalados 5,2 mil km de redes, num ritmo de 14,4 quilômetros por dia.

“Estamos cumprindo o que foi planejado dentro do cronograma previsto e indo além, com foco na segurança energética. O programa Paraná Trifásico é base para novas tecnologias às redes rurais com suporte à automação e a novos equipamentos, como os religadores automáticos, que permitem reduzir o tempo de desligamentos por efeitos climáticos e outros fatores externos, bem como garantir maior agilidade nos serviços com o acompanhamento do sistema em tempo real”, explica o diretor-presidente da Copel.

O sistema trifásico tem inúmeras vantagens se comparado à rede monofásica. Por ser mais robusto, previne quedas de energia temporárias, o que evita prejuízos à produção; possibilita a distribuição de energia elétrica eficiente para longas distâncias; a potência total nas três fases nunca é nula e permite a utilização de geradores e motores menores e mais leves e dispensa a utilização de dispositivos especiais.

POR ONDE COMEÇAR?– Uma vez instalada a rede trifásica na região, o cliente que deseja se conectar à nova rede deve padronizar a entrada de serviço de energia da sua propriedade à nova carga e ajustar as instalações. São serviços que devem ser feitos por um técnico habilitado, conforme as normas técnicas e o projeto elétrico.

Com o padrão pronto, basta solicitar a alteração de carga pelos canais de atendimento da Copel no site www.copel.com , via 0800 51 00116 ou presencialmente em um dos postos de atendimento da companhia. Caso o padrão instalado na propriedade já esteja adequado à rede trifásica o cliente pode agendar o desligamento da rede monofásica e a reativação da ligação também pelos canais de atendimento da Copel.

Em média, o prazo para a ativação da nova rede é de 20 dias úteis.

OBRAS POR REGIÃO– O Centro-Sul do Estado, com a implantação concluída de 5.158 quilômetros de redes trifásicas, tem a maior extensão finalizada até aqui. Os cinco municípios da região com maior quilometragem de novas redes já instaladas são Prudentópolis, com 280 Km; Reserva, 278 km; Castro, 251 km; Ortigueira, 238 km e Ponta Grossa, 224 km.

No Oeste, há 4.374 km de redes trifásicas instaladas. Cascavel tem 320 quilômetros de novas redes; seguida por Toledo, com 239 Km; Marechal Cândido Rondon, com 177 Km; Guaraniaçu, com 167 Km e Assis Chateaubriand, com 166 Km.

Na região Noroeste, a Copel já instalou 3.609 quilômetros de redes trifaseadas. Entre os municípios com maior extensão de novas redes estão Umuarama, com 138 km construídos; Iporã, 112 km; Paranavaí, 111 km, Nova Cantu, com 105 km e Mandaguari, 101 km.

No Norte, as obras do Paraná Trifásico somam 3.085 quilômetros até o momento, com destaque para Cândido de Abreu, com 241 km; Londrina, com 149 km; Ivaiporã, 107 km; Apucarana, com 91 km e Astorga, com 83 km.

O Sudoeste paranaense recebeu 2.933 quilômetros de redes do Paraná Trifásico. Francisco Beltrão conta com 242 km de novas estruturas instaladas; Chopinzinho, 158 km; Marmeleiro, 144; Capanema tem 1 41 km e Coronel Domingos Soares soma 128 km.

No Leste Paranaense, que abrange os municípios da Grande Curitiba e Litoral, foram concluídos 2.682 quilômetros de redes trifásicas. Na Região Metropolitana da Capital, a Lapa, com 349 km, é o município com a rede mais extensa. Rio Branco do Sul tem 275 km de novas redes; Cerro Azul, 171 km; Bocaiúva do Sul, 165 km e Mandirituba, 164 km. Guaratuba, com 98 km de redes trifásicas já instaladas, é o município litorâneo com maior extensão de novas redes.