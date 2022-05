Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um alerta de perigo de neve em 33 cidades do Paraná foi emitido nesta terça-feira (17) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A queda de neve pode ocorrer entre as 21h desta terça e as 9h de quarta-feira (18). Veja a lista mais abaixo.

Conforme o Inmet, há risco de acidentes em estradas. A espessura da neve que pode cair deve ser entre 5 cm e 20 cm, alertou o instituto.

As baixas temperaturas também levaram o Simepar a indicar que há chance de ocorrência de geada negra no Paraná, na madrugada de quarta. As geadas são mais prováveis em regiões de vales.

Cidades que podem ter neve: