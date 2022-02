Escutar esta notícia Escutar esta notícia

37 crianças de 5 anos receberam doses erradas da vacina contra a Covid-19 em Primeiro de Maio, município que fica no norte do Paraná, a 60 quilômetros de Londrina. Elas deveriam ter recebido doses do laboratório Pfizer. Porém, no lugar disso, foram imunizadas com Coronavac.

Conforme o indicado pelo Ministério da Saúde e liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), crianças de 5 anos deve ser vacinadas apenas com a Pfizer pediátrica. A Coronavac pediátrica é liberada somente para crianças a partir dos 6 anos.

As aplicações ocorreram no dia 11 de fevereiro. Quando percebeu o erro, no dia 18 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Primeiro de Maio informou a 17.ª Regional de Saúde do Paraná. Desde então, as 37 crianças passaram a ser monitoradas. Apesar disto, as crianças não apresentaram, até o momento, nenhuma reação adversa. Elas permanecerão sendo monitoradas até completar um período de 30 dias de observação.

Providências

Além de monitorar as crianças, a prefeitura de Primeiro de Maio informou que afastou três servidores municipais que teriam atuado diretamente nas aplicações erradas. Também disse que já abriu processo administrativo para apurar responsabilidades.