O calorão deu uma trégua, mas as temperaturas continuam elevadas em boa parte do Paraná. O destaque neste sábado (13) foi para a diferença nas temperaturas máximas entre as cidades do estado.

O Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou temperatura acima dos 33°C em várias cidades. Já em outros municípios, as máximas ficaram perto dos 20°C.

Capanema foi novamente a cidade mais quente do Paraná, conforme dados do Simepar. Os termômetros chegaram aos 37°C na cidade do sudoeste do estado. Já Fazenda Rio Grande e Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, empataram as máximas em 21,6°C.

Veja mais:

Santa Helena 35,2°C

Guaíra 34,4°C

Loanda 34,4°C

Assis Chateaubriand 34,2°C

Candói 33,3°C