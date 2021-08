Escutar esta notícia Escutar esta notícia

OVacinômetro nacionalregistra até esta sexta-feira (20) 9.676.145 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Paraná – 6.836.083 primeiras doses, 2.527.240 segundas doses e 312.822 doses únicas. A estimativa do Ministério da Saúde é que o Estado tenha 8.720.953 pessoas acima de 18 anos, público que está sendo atendido neste momento. Entre primeiras doses e doses únicas, o Paraná já aplicou7.148.905 vacinas, atingindo até agora 81,9% da população adulta.

A meta do Governo do Estado era vacinar 80% deste público até o final deste mês, índice que foi alcançado com duas semanas de antecência, na terça-feira (17). “Conseguimos superar nossa meta, adiantando em duas semanas a vacinação de mais de 80% da população adulta e, agora, trabalhamos com um prazo otimista de atingir 100% até o fim de setembro. Essa meta pode, com o envio de mais vacinas pelo Ministério da Saúde, ser adiantada, sem nenhuma dificuldade”, explicou Beto Preto.

RECONHECIMENTO– O secretário destacou o esforço das equipes municipais para acelerar a vacinação em todo o Estado. “Em nome do governador Ratinho Junior, eu parabenizo e agradeço pelo trabalho desempenhado nos 399 municípios. O Paraná é um só, todas as ações do Governo do Estado são direcionadas para cada uma das cidades, e não há dúvidas que os municípios têm feito sua parte. Pedimos que continuem e avancem ainda mais, de domingo a domingo, para que possamos, enfim, vencer esta guerra contra o vírus”.

