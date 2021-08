Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná divulgou, nesta terça-feira, 10 de agosto, a segunda chamada do Vestibular 2021. Os candidatos classificados devem realizar a pré-matrícula online de 12 a 15 de agosto.

Acesse o edital completo AQUI.

Os candidatos convocados devem realizar todas as etapas obrigatórias para a matrícula, obedecendo ao cronograma disposto no edital.

A convocação do estudante para a matrícula assegura apenas o direito à vaga para a qual se classificou, estando sua matrícula condicionada à comprovação de atendimento dos requisitos legais e regulamentares pertinentes.

Cronograma das etapas obrigatórias para a matrícula em Segunda Chamada do Vestibular 2021.

1. Pré-matrícula online (todas as categorias): 12 a 15/08/2021

2. Confirmação de matrícula – envio de documentação obrigatória para matrícula (todas as categorias): 16/08/2021 até 18/08/2021

3. Publicação de Edital de Cronograma e Ensalamento para Comissão de Heteroidentificação – Cota Sociorracial (Convocação): a partir de 30/08/2021