No novo boletim epidemiológico da Covid-19 do Paraná, publicado nesta quarta-feira (17), foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mais 704 casos e 29 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — decorrentes da doença. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.564.252 casos confirmados e 40.511 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de novembro (410), outubro (104), setembro (65), agosto (38), julho (26), junho (31) e maio (30) de 2021. Os óbitos divulgados nesta data são de novembro (26), outubro (1), abril (1) e março (1) de 2021.

Internados

De acordo com a Sesa, 249 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Destes, 189 pacientes em leitos SUS (110 em UTI e 79 em leitos clínicos/enfermaria) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTI e 26 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 825 pacientes internados, 507 em leitos UTI e 318 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

Como informa o boletim, a morte de mais 29 pacientes foram confirmados. Destes, 14 são mulheres e 15 são homens, com idades que variam de 46 a 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 6 de março a 16 de novembro de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (6), Curitiba (5), Umuarama (2), Pinhais (2) e Foz do Iguaçu (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Sarandi, Ribeirão Claro, Paiçandu, Medianeira, Marmeleiro, Mandirituba, Jacarezinho, Guarapuava, Fazenda Rio Grande, Cornélio Procópio, Colombo e Araucária.

Fora do Paraná

O monitoramento da Sesa registra 6.229 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas foram a óbito.