O Programa de Mobilidade Virtual do Centro de Relações Internacionais (CRI) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) receberá, durante o mês de junho, estudantes da Universidade de Ciência Política e Direito da China e Universidade Titu Maiorescu de Bucareste, na Romênia.

O professor-doutor Jairo Néia Lima, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da UENP, ministrará para os alunos estrangeiros um curso constitucional on-line intitulado “Introdução à Constituição Brasileira de 1988”, que abordará a transição do país da ditadura para a democracia, as principais estruturas da Constituição brasileira e, por fim, as conquistas e desafios da Constituição brasileira na contemporaneidade.

Segundo Jairo, essa atividade é muito produtiva por conta de a UENP receber estudantes internacionais para disseminar conhecimento. “Teremos alunos da China e da Romênia conhecendo a Constituição Brasileira por meio de um professor da UENP. Ou seja, o canal de comunicação, o conhecimento que eles terão sobre o país vai ser via UENP. A Universidade é vista como um portal de entrada para se conhecer o Brasil, no caso específico do meu curso, a constituição brasileira. E fazer parte dessa intermediação, para mim, é de muita alegria, pois mostra que meu trabalho tem ultrapassado as barreiras da instituição, sendo reconhecido internacionalmente”, comemora o professor.

O curso consistirá em quatro sessões, que serão realizadas todos os sábados às 9 horas, no horário de Pequim, a partir de junho. Cada sessão terá uma hora e meia e será ministrada em Língua Inglesa.