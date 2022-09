Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rolândia, 01 de setembro de 2022 — A unidade da Seara em Rolândia (PR) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 600 novas vagas para diversas atividades. As contratações têm como objetivo ampliar o quadro de colaboradores na fábrica da região e atender ao aumento da capacidade de produção da planta industrial.

As vagas disponíveis são para diversas áreas da unidade e para diferentes perfis de profissionais. Há oportunidades para atuação em áreas operacionais, técnicas, de supervisão e coordenação. Para participar do processo seletivo, o candidato deve enviar seu currículo para o e-mail jhanislei.souza@seara.com.br, ou via WhatsApp para o número (43) 9.9185-4413. Os interessados também podem entregar pessoalmente na unidade, localizada na BR-369, 130 – Rolândia, PR, CEP: 86600-000.

A empresa também oferece benefícios como Plano de Participação em Resultados (PPR), Plano de Saúde, Plano Odontológico, Cartão Alimentação e Seguro de Vida, além de convênios com instituições de ensino, farmácias e academias da região. A empresa também disponibiliza transporte fretado para colaboradores residentes em outras regiões do estado.

As vagas operacionais disponíveis não exigem experiência prévia. Após a efetivação das contratações, os colaboradores receberão treinamentos internos específicos de capacitação e preparação para atuação nas diversas funções.

