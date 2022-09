Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chuva forte ocorrida na manhã de hoje, 6, em Santo Antônio da Platina/PR trouxe junto uma serie de descargas elétricas, que acabaram atingindo 17 cabeças de gado da propriedade rural do empresário Paulo Roberto Massabki, dono da loja Geração Crescente. A fazenda fica no bairro Pau D´Alho.

Segundo Massabki, o raio ocorreu por volta das 10h30. O prejuízo foi calculado em torno de R$ 35 mil.

O Sistema Meteorológico do Paraná – Simepar – ainda não obteve os registros de incidências de raios em Santo Antônio da Platina entre ontem e hoje, mas no dia 3 deste mês, 56 raios atingiram a cidade.

De acordo com o meteorologista Lisandro Jacóbsen, somente hoje, até por volta das 14 horas, já havia chovido 36 milímetros, e ontem, apenas 5,6 mm. A tendência, segundo Lisandro, é de melhorias no tempo a partir de amanhã até sexta-feira, com menos precipitações e com elevação gradual da temperatura.

7 de Setembro – O mau tempo também provocou o adiamento das festividades de 7 de Setembro (Dia da Independência), em Santo Antônio da Platina. A prefeitura divulgou um comunicado à população avisando que o Desfile Cívico marcado para amanhã cedo, será realizado no domingo 11, seguindo o mesmo itinerário previsto anteriormente, ou seja, pela avenida Oliveira Motta.