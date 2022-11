Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O navio que bateu contra a ponte Rio-Niterói, na noite desta segunda-feira (14), estava ancorado há seis anos, de acordo com a Marinha do Brasil. Segundo a instituição, a “destinação da embarcação é objeto de processo judicial”, no entanto, não oferecia riscos à navegação.

O caso foi registrado por volta das 18h30 e a via foi fechada nos dois sentidos até, por volta, das 21h30. De acordo com o Centro de Operações Rio, órgão da prefeitura carioca, o navio estava abandonado e a âncora não resistiu à pressão do vento.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o navio “São Luiz” foi construído em 2013. Ele é uma embarcação petroleira, mede 244,75 metros de comprimento e 42,36 de largura e tem bandeira das Bahamas, com estado ativo.

O passageiro de um carro, que passava pelo local, filmou o momento do impacto. A estrutura chegou a balançar no momento da colisão.