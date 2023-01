Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo da revelação de uma gravidez de gêmeos de uma mulher viralizou nas redes sociais. O piloto do avião foi o responsável por passar a notícia para o marido da passageira. Segundo o casal, a gestação chega depois de um aborto espontâneo.

Para surpreender o marido, Mariana Takimoto contou com a ajuda de amigos. No vídeo, Igor Sandim toma um susto com a notícia repentina.

Depois, ele recebe o exame com o resultado da gravidez das mãos de um comissário de bordo.