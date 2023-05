Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um amontado de sucata que ia ser vendida no ferro-velho de repente vira um simulador de corrida, aos olhos de um jovem gênio, estudante do Ensino Médio do Espírito Santo.,

Daniel Lima Silva, de 17 anos, transformou o lixo em um equipamento de simulação de corrida automobilístico, chamado de “G27”.

Para construir o maquinário, ele estudou bastante física, mecânica e computação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Maria Trindade de Oliveira, no município de Ibatiba, a 161 km de Vitória, capital capixaba.

A ideia do gênio

Para construir o protótipo, Daniel usou restos de um carro que estavam num ferro velho, peças de um micro-ondas quebrado, pedaços de madeira, dobradiças de um armário e até molas de botijão de gás.

E este verdadeiro Frankenstein virou um simulador de corrida de carros!

O protótipo tem um volante e um câmbio de marchas, ambos retirados de carros, unidos a peças de um micro-ondas quebrado e com pedais de direção.

A partir de pedaços de madeira, dobradiças de armário e molas de click de botijão de gás todos acoplados, a transformação em um simulador de corridas de carro.

Muita pesquisa

O estudante pesquisou muito para chegar ao simulador. Ele usou conhecido, técnica e muita criatividade. Apaixonado por mecânica, elétrica e computação, Daniel desenvolveu o sistema de reconhecimento de comandos por meio de um software.

Ele disse que tudo surgiu do desejo de ter o próprio simulador de corrida e da falta de condições financeiras para comprar um. “Não havia condições de comprar um desses para mim”, afirmou.

O simulador

Os fascinados por jogos eletrônicos e corridas de Fórmula 1 unem as duas paixões quando estão diante dos simuladores. Segundo os pilotos, se você quer treinar, precisa ter um equipamento deste.

Exatamente como o do Daniel, o simulador deve dispor de pedais, volante, câmbio e s telas para dar a experiência dinâmica e real das pistas virtuais.

O treino colabora para os reflexos, atenção, concentração e até mesmo aprimorar o tempo na disputa.

Os preços para montar um simulador, de acordo com pesquisas na internet, variam bastante, podendo começar em torno de R$ 10 mil e não ter um limite exato. Não há média porque os apaixonados pelo maquinário sempre incluem detalhes que elevam o valor.