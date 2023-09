Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou na quarta-feira, 6 de setembro, a colação de grau dos cursos de segunda licenciatura em Letras, com habilitação em Espanhol, e de Tecnologia em Gestão Pública, ofertados pela modalidade Educação a Distância. A solenidade, presidida pelo vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, foi realizada de forma online, com transmissão ao vivo pelo canal da UENP no Youtube.

Ao todo, 100 formandos (28 de Gestão Pública e 72 de Letras) de 12 polos (Apucarana, Assaí, Bandeirantes, Colombo, Congonhinhas, Faxinal, Ibaiti, Iretama, Jacarezinho, Jaguariaíva, Rio Branco do Sul e Siqueira Campos) se formaram. Durante a solenidade, o reitor em exercício da UENP parabenizou os recém-formados e os incentivou a seguir adiante com coragem e determinação. “Hoje, estamos reunidos para celebrar o sucesso de cada um de vocês, que dedicaram anos de esforço, comprometimento e dedicação para alcançar este objetivo. Esta é uma ocasião que marca não apenas o fim de uma jornada acadêmica, mas também o início de um novo capítulo repleto de possibilidades e oportunidades”, destacou o professor Ricardo Aparecido.

A paraninfa da turma do curso de Letras Espanhol, professora Micheli Gomes de Souza, parabenizou as formandas e formandos. “É com muita alegria e com o coração cheio de gratidão que me dirijo a vocês nesse momento tão especial de formatura. Foi com muita honra que recebi o convite para ser a paraninfa da turma, assim como foi um prazer ser sua professora e principalmente orientadora das atividades de estágio. Parabéns a vocês por essa grande conquista. Desejo a vocês uma carreira realizadora e repleta de coragem e amor”, enfatizou.

O coordenador do curso de Tecnologia em Gestão Pública, professor André Luiz Salvador, destacou que todos os formandos tiveram a oportunidade de cursar um curso de grande qualidade. “Esse curso capacitou vocês para atuarem nas organizações que estarão para ofertar os melhores serviços para a nossa população. Afinal, é essa a nossa função como servidores públicos. Que essas ferramentas possam capacitá-los a prestar o melhor. Obrigado a todos”, finalizou.

O orador da turma de Letras Espanhol, Marcelo Osabiyi Leal, agradeceu aos professores e colegas. “Hoje é um dia especial. Penso que ser professor ou professora já é um ato de coragem e nobreza, mas duplamente licenciados vai além. Somos e representamos a resistência”, disse. Em seu discurso para os formandos, a paraninfa da turma do curso de Gestão Pública, professora Juliana Ferri, parabenizou as formandas e formandos. “Este é um momento de comprovação de que todos os seus esforços valeram a pena. Nunca esqueçam de exercer sua profissão com dedicação, empatia e ética. Felicidades”.

A oradora da turma de Gestão Pública, Rosângela Maria da Costa, agradeceu aos professores e colegas. Falou do orgulho e da gratidão após a jornada acadêmica. “Essa cerimônia de Colação representa não apenas a conclusão de um curso, mas também o início de um novo capítulo repleto de possibilidades e desafios”, disse.

Participaram também da solenidade a diretora de Administração de Ensino, professora Carla Gomes de Araújo; o coordenador da Educação a Distância da UENP, professor Silvio Tadeu de Oliveira; a coordenadora do curso de Letras Espanhol, professora Luciana Brito; o coordenador do curso de Tecnologia em Gestão Pública, professor André Luiz Salvador; além de coordenadores dos polos, amigos e familiares dos formandos que acompanharam pelo YouTube da UENP.

Assista a solenidade de colação de grau AQUI.