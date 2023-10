O número de cidades atingidas pelas chuvas subiu para 57, segundo boletim atualizado nesta segunda-feira (30) pela Defesa Civil do Paraná. Conforme o levantamento, ao todo, 36.237 pessoas foram afetadas pelos temporais no estado desde a quinta-feira (26).

Os municípios mais atingidos pelas últimas chuvas foram no Centro-Sul e Sudoeste do Estado, além da região de Curitiba. Uma das cidades com mais estragos foi Dois Vizinhos, com pelo menos 6 mil pessoas afetadas, 132 desabrigados e 1.500 casas danificadas.

Segundo o boletim, 1.894 pessoas permanecem desalojadas e 779 ainda estão desabrigadas no Paraná. As tempestades, acompanhadas de ventos intensos, granizo e chuvas volumosas danificaram 30.280 casas e destruíram 26 residências.