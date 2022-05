No Paraná, o Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos (Sindicam) diz que nenhuma manifestação está prevista no estado. A Jovem Pan conversou com o caminhoneiro Sandro Mocellin, que é membro do sindicato e caminhoneiro há 28 anos. Segundo o trabalhador, o problema da alta do combustível é mundial e a paralisação não deve acontecer.

O preço do combustível nos postos já acumula alta de 96% nos últimos 4 anos, segundo o departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos (Dieese). O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, pretende reunir representantes da classe no próximo domingo, para discutir uma paralisação nacional da categoria.

Na greve de 2018, diversos setores da economia foram afetados pela paralisação dos profissionais.