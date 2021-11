Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 17 anos passou por um grande susto na tarde deste domingo (28), em Goiás. Cerca de 20 minutos após o início da aplicação do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um estudante sentiu uma picada na região da perna e na sequência encontrou um escorpião amarelo no chão. O rapaz chamou o fiscal e precisou abandonar o teste para procurar atendimento.

Como teve que abandonar a sala de aula para atendimento, o estudante não concluiu o segundo dia do Enem. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o adolescente poderá refazer a prova em janeiro, quando ocorre a reaplicação do Enem. Entretanto, deverá seguir os procedimentos do edital.