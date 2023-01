Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), em parceria com a Escola de Gestão do Paraná, promoveu nesta semana dois cursos de capacitação e requalificação de agentes da rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) do Paraná, na área de Operacionalização de Intermediação de Mão de Obra (IMO) e Seguro-Desemprego. Os cursos aconteceram no Palácio das Araucárias, em Curitiba.

Somente no primeiro dia, 40 agentes que atuam nas agências do Trabalhador e postos avançados na Capital, Região Metropolitana e Litoral participaram de treinamento com técnicos da Secretaria. O conteúdo envolveu atualizações recentes no sistema utilizado pela rede Sine nacional para intermediação de mão de obra.

“O bom desempenho do Paraná em empregabilidade tem relação direta com trabalho desenvolvido pela Rede Sine estadual, a maior do País. Capacitar os agentes que atuam nessa estrutura é garantir resultados sempre positivos”, disse o secretário Mauro Moraes.