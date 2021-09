Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A luta hospitalar contra a Covid-19 não é nada fácil, mas histórias de superação ganham as manchetes dia após dia. Reni Antônio Padilha de Abreu, de 51 anos, é mais um que venceu a doença e seu primeiro pedido foi bastante curioso. No Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, ele pediu uma cerveja e um refrigerante para a equipe de assistência. E olha só, foi atendido.

Reni foi autorizado pelas equipes médica, de nutrição e de fonoaudiologia do hospital a tomar o refrigerante e a cerveja, sem álcool. “Depois que o paciente é extubado, passa por avaliação e tem a dieta via oral liberada, nós sempre temos o hábito de perguntar o que ele está com desejo de se alimentar naquele momento. E o nosso paciente relatou que estava com vontade de tomar Coca-Cola e uma cerveja”, conta a nutricionista do HNSG, Maria Inez Fuentes. Segundo o hospital, são refeições que além de ajudar na recuperação do paciente, suprindo as necessidades nutricionais, trazem emoções agradáveis.

Para o paciente, saborear as bebidas representou vida. “Essa foi a melhor forma de resumir que eu estou vivo. Tem tantas coisas tão simples para a gente fazer e que a gente deixa para amanhã. Não deixe para amanhã, faça hoje mesmo o que você tem que fazer, principalmente com a sua família porque a vida é um piscar de olhos”, disse.

Para a nutricionista foi emocionante ver a alegria e felicidade de Reni, chorando de emoção ao se sentir vivo. “Muitas vezes nós não damos valor quando temos isso todos os dias, mas quando passamos por um momento em que não podemos nos alimentar, valorizamos as pequenas coisas e isso é muito gratificante no nosso trabalho todo dia”, diz Maria Inez.