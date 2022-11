Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Olha que ideia genial! Em tempos de Copa do Mundo, um brasileiro criou um álbum da Copa com figurinhas diferentes. Em vez de jogadores, as fotos estampam rostos dos desempregados da cidade onde ele mora. Resultado: 18 pessoas já conseguirem emprego.

A sacada é do influencer e voluntário Kaká D’Ávilla, que já anos faz ações para ajudar pessoas que estão sem emprego em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

“Ao invés de colar figurinhas dos jogadores, colei em todo o álbum, fotos com o perfil profissional de pessoas que estão em busca de emprego”, contou Kaká em entrevista ao Só Notícia Boa.

Craques da vida real

E Kaká ficou surpreso com o resultado. Depois de colar as fotos dos desempregados, ele levou o álbum a empresas com vagas abertas, com o pedido: “Contrate esses campeões”.

“Eu levei esse álbum em locais que estão contratando e apresentei cada um desses “craques”. 18 já foram contratados!”, comemorou.

Veja como uma ideia tão simples e inovadora pode ajudar tantas pessoas.

Basta ter iniciativa

E não foi a primeira vez que ele ajudou pessoas sem emprego.

Já mostramos aqui quando Kaká criou o “Varal dos Desempregados”, o “Pix do Currículo“, o “Drive Thru do desempregado“, o “Delivery de Currículos” e quando saiu distribuindo cafezinho para pessoas em filas de emprego.

E agora o mesmo Kaká, que um dia viveu nas ruas e sentiu na pele o drama de ficar desempregado, exalta os jogadores da vida real:

“Esses são os jogadores da vida real! E o “troféu” é conseguir um emprego! “, concluiu.

Veja o álbum dos desempregados: