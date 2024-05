O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (19) um alerta amarelo para declínio de temperatura para o Paraná nos próximos dias. As temperaturas devem ficar entre 3ºC e 5ºC abaixo da média prevista para o período.

Inmet emitiu alerta de queda de temperatura em algumas áreas do Paraná (Foto: Inmet)

De acordo com o Inmet, as regiões noroeste, norte central e oeste paranaense serão as regiões atingidas pelo frio pelo menos até a próxima terça-feira (21).

Além disso, o alerta amarelo vale também para outros dois estados do Brasil, onde o declínio de temperatura atinge também municípios de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Declínio de temperatura: veja cidades mais frias do Paraná

As mínimas não passaram dos 12ºC em algumas cidades (Foto: Ana Tigrinho/AENPR)

Clevelândia, município da região sudoeste do Paraná, foi a cidade mais fria do estado neste domingo (19), ao registrar temperatura mínima de 10°C, segundo o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Além dela, pelo menos outras cinco cidades registraram mínimas abaixo dos 13ºC. Veja a lista das cidades mais frias do Paraná neste domingo:

1.Clevelândia 10,7°C

2.Fazenda Rio Grande 11,0ºC

3.Foz do Iguaçu 11,1ºC

4.Cascavel 11,2ºC

4.Palmas 11,4ºC