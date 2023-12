Já choveu forte em diversas regiões do Paraná, nesta segunda-feira (25). Em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, houve registros de vendavais e alguns estragos. As chuvas entraram no estado pelo Oeste e Sudoeste, pela manhã, e avançaram para os Campos Gerais e Norte do Paraná.

Mas o alerta laranja para tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda é válido até o fim da noite.

Conforme o Inmet, as chuvas podem acumular 100 mm em um dia e os ventos serão intensos, podendo chegar a 100 km/h, como ocorreu em Porto Rico, no sábado (23). Há ainda risco de queda de granizo, quedas de árvores e alagamentos.

Apesar da chuva e dos ventos, o calor não refrescou. As máximas chegaram em torno dos 30ºC em quase todo oestado. Somente na região de Guarapuava as máximas ficaram em 26ºC.