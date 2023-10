Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As cidades do oeste do Paraná, que estão sob o Alerta Vermelho de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registraram, nas últimas 24 horas, um volume de chuva que ultrapassou os 40% da média prevista para o mês de outubro.

A cidade de Guaíra (cerca de 200 quilômetros de Foz do Iguaçu) foi uma das cidades onde mais choveu. Ela registrou um volume de chuva de 98 mm nas últimas 24 horas, conforme levantamento do ClimaTempo. O volume é 55% da média do mês, que é de 178 mm.

No município de Altônia, próximo de Guaíra, a chuva atingiu o volume de 79,2 mm, 47% da média prevista para outubro. Em Ubiratã, foram 77 mm de chuva, o que representa 40% da média esperada para o mês.

Em algumas cidades do Oeste a chuva causou estragos, como em Palotina, Três Barras do Paraná e Marechal Cândido Rondon.

A reportagem do RIC.com.br buscou a Defesa Civil, mas não teve retorno.