O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mudou o alerta laranja de riscos meteorológicos para alerta vermelho. Desta forma, parte do Paraná e todo o estado de Santa Catarina estão sob altíssimo risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

O alerta do Inmet foi emitido na madrugada deste domingo (8) e vale até a madrugada de segunda-feira (9). Conforme o boletim do Inmet, há risco de chuva superior a 60 milímetros por hora, ou acima de 100 milímetros por dia.

No Paraná, as áreas abrangidas pelo alerta vermelho são a região Sudoeste, Sul e todo o Leste do Paraná, incluindo o Litoral.