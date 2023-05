Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Educadores da rede estadual de ensino já receberam os resultados da primeira edição da Prova Paraná de 2023, que foi aplicada nos dias 26 e 27 de abril. Os estudantes que têm a disciplina de Robótica se destacaram na avaliação devido aos bons resultados alcançados. No ensino médio (Robótica Educacional), eles tiveram 68,4% de acertos, enquanto no ensino fundamental II (Robótica Primeiros Passos), foram 60,7%.

Implementada no segundo semestre de 2021 como aula extracurricular em 250 escolas, por meio do programa Robótica Paraná, a disciplina ganhou cada vez mais espaço desde então. Agora, ela integra a matriz do ensino fundamental II nos colégios de educação em tempo integral e também está presente no currículo do ensino médio, para os alunos que optam pelo itinerário formativo de Matemática e Ciências da Natureza.

“Ficamos contentes com o resultado da dedicação que os estudantes têm tido na robótica, o que é fruto também do ótimo trabalho feito pelos professores. Isso nos mostra que vale a pena todo o investimento feito nessa área”, diz Anderfábio Oliveira dos Santos, diretor de Educação da Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR).

No início deste ano, o Governo do Estado distribuiu 77 mil novos equipamentos de informática e robótica aos colégios da rede.“Esses estudantes, com certeza, estão preocupados em construir um caminho de sucesso para suas vidas acadêmicas e profissionais. E nós queremos fornecer a eles todo o conhecimento e estrutura necessários para concretizar esse caminho”, completa o diretor.

AVANÇOS– Participaram da Prova Paraná 841 mil estudantes da rede estadual e 115 mil alunos de redes municipais. O exame, que abrange todas as áreas do conhecimento, tem o objetivo de fornecer um diagnóstico das aprendizagens dos estudantes de cada série, escola e turma em relação aos conteúdos abordados em sala de aula no primeiro trimestre letivo.

O número de acertos gerais nesta primeira Prova Paraná de 2023 (48,9%) foi maior do que na primeira Prova Paraná de 2022, que teve 43,8% de acertos.

A melhora se deu em todas as disciplinas: Língua Portuguesa, foi de 60% de acertos em 2022 para 67,5% neste ano; em Inglês, de 48% para 53,8%; em Ciências Naturais – Ensino Fundamental II, de 44,9% para 53,2%; em Geografia, de 37% para 50,8%; em História, de 41,5% para 47,4%; em Sociologia, de 31,5% para 46,4%; em Matemática, de 36,7% para 45,6%; em Filosofia; de 32,8% para 43,4%; em Física, de 30,7% para 41,6%; em Biologia, de 32,1% para 39,7%; e em Química, de 27,1% para 31,4%.

Outras duas edições da Prova Paraná devem ser aplicadas neste ano, para todos os estudantes da rede estadual e para as redes municipais que aderiram à avaliação. Os próximos exames estão previstos para agosto e outubro, para avaliar a aprendizagem do segundo e do terceiro trimestre letivo.