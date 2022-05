Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os aproximadamente 250 alunos do curso de Educação Física do Centro de Ciências da Saúde (CCS) pertencente a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) foram recepcionados na noite desta segunda-feira, 16, pelos professores.

“É uma semana especial para aproximação dos alunos e professores. Para todos terem um primeiro contato”, comenta a professora Heres Faria Ferreira Becker Paiva, que é coordenadora do curso de Educação Física – Licenciatura.

Durante a semana serão realizadas várias programações acadêmicas e esportivas. “Teremos um show de talentos para os alunos poderem demonstrar. Na quarta-feira será uma noite especial. Teremos exposição de feira cientifica e projetos desenvolvidos na área de Educação Física”, ressalta a professora Flávia Evelyn Bandeira Lima Valério, que é coordenadora do Curso de Educação Física – Bacharelado.

O Diretor do Centro de Ciências da Saúde, Professor Fabrício José Jassi, destacou sobre o início de mais um ano letivo. “Estamos a disposição para que o curso possa cada vez mais ser fortalecido. Desejo a todos os alunos uma boa recepção”, argumenta.

Durante a semana, que foi organizada juntamente a Atlética UENP, será realizada um trote solidário com os alunos dos 1, 2 e 3 anos (nos dois últimos não ter acontecido nenhuma ação devido a Pandemia). Existirão gincanas e uma das provas será a arrecadação de alimentos e higiene que serão destinados para entidades do município de Jacarezinho.

O Diretor do Campus de Jacarezinho Fábio Neia conversou com o Blog por telefone e destacou sobre a recepção. “É uma ação muito importante para a chegada dos novos alunos. Para eles conhecerem a faculdade e todos as atividades envolvendo o curso de Educação Física”, finaliza.