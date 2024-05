A Ambev anunciou a suspensão temporária da produção de cervejas na fábrica de Viamão (RS) para envasar e doar água potável à população afetada pela crise climática-humanitária no Rio Grande do Sul.

Em anúncio feito na última terça-feira, a empresa informou que 850 mil latas de 473 ml serão produzidas diariamente na unidade para oferecer assistência ao estado. O envase das águas está sendo feito em parceria com a Ball, empresa que produz embalagens sustentáveis de alumínio.

Água envasada da Ambev, a ser distribuída à população do RS afetada pelas inundações. Foto: Ambev/Divulgação

“Desde o último domingo, estamos em contato com autoridades locais para entender como ajudar a população gaúcha neste momento. Como uma empresa brasileira, estamos e estaremos sempre ao lado dos brasileiros em todas as situações”, disse Carla Crippa, Vice-Presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev, ao Paladar.

“Criamos um comitê multidisciplinar para contribuir com ideias que ajudem a população gaúcha. Toda a nossa liderança está comprometida para entender de que forma podemos ajudar o Rio Grande do Sul e como colocamos nossa estrutura à serviço da população.”

Crippa afirma que a água é no momento uma das prioridades no abastecimento do Rio Grande do Sul. Além da produção das latinhas de água, a Ambev também destinou 185 mil litros para a população de 11 municípios afetados e 500 mil litros de água em caminhões-pipa para suprir a necessidade de água de hospitais da grande Porto Alegre.

“Além das doações e da adaptação da nossa fábrica, nosso principal objetivo com essa iniciativa é ajudar a população da região.”

O Rio Grande do Sul passa por momento crítico da distribuição de água potável no Estado, tendo a rede de distribuição de água funcionalmente comprometida pelas chuvas e inundações, com risco de contaminação por patógenos e resíduos.