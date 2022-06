Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Amigos e familiares se despediram do influencer curitibano Jesse Koz, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Ele morreu junto com seu cão, o Shurastey, em um acidente de trânsito nos Estados Unidos. Uma mobilização acontece em frente ao Crematório Vaticano. Cerca de 1,5 mil pessoas estiveram no local.

O corpo de Jesse chegou neste domingo (5) em São Paulo e foi encaminhado para Santa Catarina. Vários cães terapeutas estiveram no local.

As cinzas do cão Shurastey ainda não chegaram, até o momento, ao Brasil. O corpo do cão foi cremado na quinta-feira (26/05), nos Estados Unidos, segundo um amigo do influenciador, após uma vaquinha online bater a meta de arrecadação de R$ 120 mil em cerca de três horas.

“Infelizmente as cinzas do Shurastey não foram autorizadas a vir junto ao corpo do Jesse, fiquem tranquilos ele ainda vai vir mas vai demorar um pouco”, divulgou o perfil.

O velório começou durante a manhã em uma cerimônia reservada aos amigos e familiares. A partir de 11h, foi aberto ao público geral. A cremação está programada para o final da tarde.

O acidente

Jesse Kozechen, de 29 anos, conhecido por viajar o mundo ao lado de um cão a bordo de um fusca 1978, morreu em um acidente de trânsito, em 23 de maio, nos EUA.

De acordo com o portal de notícias KDRV, filiada da emissora ABC, Kozechen fez um desvio para evitar um congestionamento, perdeu o controle do fusca e bateu contra outro carro, dirigido por um homem de 62 anos. O acidente foi registrado na estrada US 199, conhecida como Redwood Highway.