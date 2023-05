Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) realizará sua segunda reunião ordinária no dia 18 de maio (quinta-feira), na sede do Sebrae, em Jacarezinho. O evento contará com a presença dos secretários de Estado, Eduardo Pimentel e Sandro Alex, além de deputados estaduais.

Segundo o presidente da Amunorpi e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, é importante que todos os prefeitos e secretários municipais participem da reunião, pois serão discutidos projetos e ações em prol das cidades que geraram impactos positivos para a região.

Durante o encontro, o Secretário de Cidades, Eduardo Pimentel, irá destacar projetos e convênios entre o Governo do Estado e os municípios. Já o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, abordará a pauta sobre investimentos e obras pelo Norte Pioneiro. Além disso, o Diretor do Escritório Regional Socioeducativo do Paraná, Marcio Augusto Schmidt, e a assistente social e coordenadora técnica Vera Lucia Neves, também estarão presentes.