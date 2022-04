Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os prefeitos que compõem a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – Amunorpi – se reunirão nesta sexta-feira, 29, a partir das 9 horas, no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação Lúcia Levatti Gomes, em Santo Antônio da Platina, para discutir as dificuldades envolvendo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que, desde o início do ano, vem tendo problemas para manter o serviço tanto na área operacional quanto na trabalhista.

O presidente da Amunorpi, prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, preferiu não antecipar o assunto que será debatido, ficando à disposição para entrevistas apenas após o evento. Porém, a reportagem do Portal Tá no Site vem expondo, em reportagens, a situação precária do atendimento do Samu em toda a região. Santo Antônio da Platina ficou, por exemplo, 15 dias sem ambulância, precisando do apoio dos Bombeiros. Em Jacarezinho, a prefeitura precisou colocar suas ambulâncias à disposição da população para que ninguém deixasse de ser socorrido em uma emergência.

No último sábado, segundo informações de colaboradores, Cornélio Procópio, cidade sede do Samu na região, enviou uma viatura para substituir momentaneamente o veículo platinense, que assim como na maioria dos municípios do Norte Pioneiro, está sucateada.