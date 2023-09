Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Comissão de Outorga da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) habilitou a única proposta que disputará o leilão do lote 2 do novo pedágio nesta sexta-feira (29).

Entre as regras que a ANTT avaliou está uma série de documentos enviados, o depósito do valor de garantia para participar do leilão e também a comprovação de patrimônio líquido atualizado de no mínimo 978 milhões de reais.

A única proposta veio do Consórcio Infraestrutura PR, composto pela EPR 2 Participações e pela Perfin Voyager Fundo de Investimento.

A abertura do envelope com o lance está agendada para às 14h na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).