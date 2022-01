Novos casos

O boletim da SMS desta quinta-feira (30/12) confirmou 184 novos casos de covid-19. Com os novos casos confirmados, 300.125 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 290.941 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 1.366 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta quinta-feira (30/12), a taxa de ocupação dos 100 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 18%. Restam 82 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 94 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 37%. Há 59 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 30 de dezembro

184 novos casos confirmados

Nenhum novo óbito nas últimas 48h

Números totais

Confirmados – 300.125

Casos ativos – 1.366

Recuperados – 290.941

Óbitos – 7.818

Prefeitura

Devido ao recesso de fim de ano, não houve publicação dos boletins diários no período de 24 a 29/12. Nesta quinta-feira (30/12), além da publicação do boletim do dia, os dados das datas anteriores foram atualizados no Painel Covid do site Curitiba Contra Coronavírus.

No período entre 31/12/2021 a 2/1/2022 também não haverá publicação dos boletins diários. Os dados serão atualizados no Painel Covid no dia 3/1/2022.