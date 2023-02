Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma aposta de Paranaguá, no litoral do Paraná, acertou as seis dezenas e vai dividir o prêmio milionário da Mega-Sena sorteado nesta quarta-feira (17). O valor de R$ 52,8 milhões saiu também para Campo Grande (MS) e Belém (PA).

O sortudo parnanguara vai receber R$ 17.626.625,69. Ele acertou os números 09 – 13 – 25 – 39 – 46 -54

O jogo foi uma aposta simples feita na Lotérica Epaminonadas, no Centro Histórico de Paranaguá.

Outras 164 apostas acertaram a quina e vão faturar R$ 24.367,94. Destas, 12 são paranaenses. As cidades são Curitiba (3), Fazenda Rio Grande, Guaira, Guarapuava, Londrina, Maringá, Piraquara, Rolândia, São José dos Pinhais e Umuarama.

Além disso, 8.245 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 692,42.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (18) e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões. A posta simples custa R$ 4,50 e podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet.