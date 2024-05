Uma aposta de Londrina, no norte do Paraná, acertou as cinco dezenas da Quina e ganhou o prêmio de R$3.481.490,86. O sorteio aconteceu no último sábado (4).

Uma outra aposta de Cajati, em São Paulo, também acertou os cinco números e faturou o mesmo valor. Com isso, o prêmio de R$ 7 milhões foi dividido entre os dois ganhadores.

Os números do sorteio do concurso 6432 da Quina:

10 – 12 – 24 – 55 – 60

Aposta do Paraná; outras apostas ganhadoras no estado

No mesmo concurso, outras 6 apostas simples do Paraná acertaram 4 dezenas e ganharam R$4.741,05. De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, os vencedores são de Curitiba (2 apostas), Londrina, Nova Esperança, Pinhais e Planalto.