Uma aposta de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, ganhou R$ 2,5 milhões ao acertar os 15 números sorteados no concurso 3100 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (10). O prêmio total era de R$ 6 milhões.

Além disso, outras duas apostas também acertaram todos os números sorteados. Elas são de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, e Palmas, capital do Tocantins.

Veja ganhou cada aposta premiada na Lotofácil: