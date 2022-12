Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesse último final de semana a cidade de chavantes completou 100 anos de história e para comemorar essa data a Prefeitura da cidade junto com seus apoiadores realizou um super evento com shows atrativos.

REGIS DANESE, EDUARDO COSTA, KEVINHO E BANDA SANTA ESMERALDA. Além desses artistas renomados e de muito talento que abrilhantaram a festa, o apresentador que agitou a cidade chamou a atenção e animou o publico que tanto aguardava o inicio da festa. Representando a cidade de Ribeirão Claro onde mora atualmente, Radio Nativa Fm Jacarezinho Ourinhos,

LUCAS IRLAN foi o apresentador oficial do evento em parecia com a Prefeitura de chavantes e a Radio Nativa Fm 99,3. Em uma conversa com o Lucas Irlan perguntamos como foi a sensacão de apresentar um evento com um publico tão grande? Ele respondeu “A emoção é grande, a adrenalina é ao mesmo tempo assustadora e satisfatoria, mais eu amo oque faço, amo o publico que já me acompanham e os que também tiveram muito carinho por mim no evento em chavantes. Muito Obrigado Chavantes espero vê-los em breve novamente” Quer saber mais sobre esse Locutor? Segue as redes sociais instagram @lucasirlanoficial e no facebook Lucas irlan e acompanhe essa linda carreira que esta se construindo e conquistando toda nossa região!