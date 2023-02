Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (Atunorpi) por meio do presidente Welington Trautwein Bergamaschi participa entre os dias 15 à 17 de março deste ano do 5º Fórum Paranaense de Turismo Religioso na cidade de Paranaguá. Um dos objetivos da entidade é pleitear a realização da próxima edição em algum município do Norte Pioneiro que comporte o evento.

Segundo o presidente Welington Bergamaschi, a expectativa é que seja realizado em Bandeirantes, Siqueira Campos ou Jacarezinho, ou ainda em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Mas para isto é necessário que os municípios tenham interesse e cumpram alguns requisitos. Outros municípios também podem pleitear a realização.

Para que o município que tiver interesse em sediar o evento em 2024, é necessário que esteja no Mapa do Turismo Brasileiro, contar com atrativos religiosos com fluxo de visitantes, apresentar como contrapartida infraestrutura adequada como auditório para 200 pessoas com palco, painel para projeção visual (led ou projetor), sonorização no ambiente, cinco microfones, cinco poltronas no palco, técnico para operação do som e imagem durante o evento, internet no espaço, coffee break para dois dias de evento, suporte para água para os palestrantes e debatedores dos painéis, hospedagem para no mínimo cinco palestrantes e translado local.

Durante o evento que acontece em Paranaguá agora em março, a Atunorpi fará uma apresentação de aproximadamente 20 minutos, com o Membro do Conselho Municipal de Turismo de Jacarezinho/PR e Membro da Diretoria da Associação Turística do Norte Pioneiro, Álvaro Augusto Coutinho. Álvaro que também é membro do Movimento Apostólico de Schoenstatt, Agente de Viagens desde 2017 e Proprietário da Agência MTA VIAGENS explanará sobre a Rota do Rosário e a oportunidade de negócios. No mesmo período de tempo também servirá para municípios fazerem defesa para pleitear a próxima edição no Norte Pioneiro.

Ação idealizada em 2018 pelo Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná, o Fórum reúne profissionais envolvidos com o setor, entre destinos, iniciativa pública e privada, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas diversas, entre outros.

O Fórum, realizado este ano no Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio, promove troca de experiências e conhecimentos entre especialistas em Turismo Religioso do Paraná, de diversos estados do país e do exterior.