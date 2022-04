Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na última semana, o Ministério da Cidadania anunciou o valor dos pagamentos bimestrais do Auxílio Gás. Com início em abril, o valor previsto é de R$ 51, sendo um real mais barato que o pagamento realizado em fevereiro.

No geral, a expectativa é que o benefício atenda 5,39 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 275 milhões. Sobretudo, os cálculos são feitos com base no valor mínimo de 50% da média do preço nacional de referência do botijão de gás de 13 kg, com base nas referências da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP.)

Em tese, a agência divulga mensalmente o valor da média dos seis meses anteriores, referentes ao preço nacional de um botijão de 13kg no Brasil. Com base nessa referência, o Ministério da Cidadania reajusta o valor do benefício.

Quem pode solicitar o Auxílio Gás?

Por via de regra, têm direito ao Auxílio Gás as famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, assim como famílias que possuam membros inscritos no BPC.