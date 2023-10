Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois aviões da Azul Linhas Aéreas foram danificados por causa do temporal que atingiu o Paraná e também a região Sudeste do Brasil na última quinta-feira (12). Um dos aviões tinha como destino o Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba.

As duas aeronaves ficaram com o nariz amassado. Um deles saiu de Campinas com destino a capital paranaense. O outro viajava de Ilhéus, na Bahia, com destino ao aeroporto de Campinas.

Em nota, a companhia informou que apesar do susto, nenhum passageiro ficou ferido e todos desembarcaram em segurança.