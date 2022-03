O boletim Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta quarta-feira (16), a morte de um bebê de 37 dias, infectado pelo vírus covid-19, o responsável pela pandemia do coronavírus. A vítima era moradora de Rolândia e estava internada no Hospital Universitário de Londrina

Em nota, a Prefeitura de Rolândia lamentou o óbito:

“Com pesar e solidariedade aos familiares e amigos, a secretaria de Saúde informa um óbito de paciente, do sexo masculino, de 37 dias”, descreve.

Boletim da secretaria de saúde

A Sesa divulgou ainda mais 3.333 casos confirmados e 23 mortes em decorrência do coronavírus.

Neste momento, são 87 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (40 em UTIs e 47 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 555 pacientes internados, 244 em leitos de UTI e 311 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.