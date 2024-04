A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um novo boletim da dengue nesta terça-feira (23). O documento mostra que foram 260.517 casos de dengue confirmados no Paraná ao longo da semana, ou seja, 41.472 a mais do que no boletim anterior. Além disso, mais 31 mortes foram confirmadas.

Os óbitos ocorreram em Ivaí (1), Ponta Grossa (1), Chopinzinho (1), São João (1), Ampére (1), Dois Vizinhos (1), Pranchita (1), Santo Antônio do Sudoeste (3), São Jorge do Oeste (2), Boa Vista da Aparecida (2), Cascavel (7), Quedas do Iguaçu (1), Pérola (1), Mandaguari (1), Marialva (1), Sarandi (2), Apucarana (3) e Guaíra (1). Conforme a Sesa, as mortes foram entre 6 de fevereiro e 16 de abril.

Além de mais 31 mortes e 260,5 mil casos de dengue, o boletim também indica que a 10ª Regional de Saúde de Cascavel é a que concentra o maior número de confirmações, com 35.793. Em seguida, está a 8ª RS de Francisco Beltrão (32.491), 16ª RS de Apucarana (29.565), 17ª RS de Londrina (25.030), 15ª RS de Maringá (22.868) e 11ª RS de Campo Mourão (20.406).

O período epidemiológico analisado pela Sesa teve início em 30 de julho de 2023 e segue até julho deste ano. Ao todo, foram 171 óbitos pela doença. As regionais com maior número de mortes por dengue são a 17ª RS de Londrina (34), 10ª RS de Cascavel (25), 16ª RS de Apucarana (21), 8ª RS de Francisco Beltrão (20) e 20ª RS de Toledo (14). Dos 399 municípios paranaenses, apenas quatro seguem sem confirmações de dengue: Agudos do Sul, Doutor Ulysses, Fernandes Pinheiro e Santana do Itararé.

CHIKUNGUNYA – Durante o período epidemiológico analisado, não houve confirmação de casos de zika. Porém, o boletim registrou 11 novos casos de chikungunya. Agora, o Paraná soma 115 confirmações da doença, sendo 28 casos considerados importados. Ao todo, foram registradas 1.304 notificações.