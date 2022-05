Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (03) pela Secretaria de Estado da Saúde confirma mais quatro mortes em decorrência da doença, aumentando para nove o número total de óbitos no Paraná. Os dados são do 36º Informe Epidemiológico do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e segue até julho de 2022. Os pacientes que morreram eram das regiões Oeste e Noroeste do Estado.

O informe registra ainda 109.574 casos notificados no Paraná. São 15.230 a mais na comparação com a semana passada. Além disso, há 37.048 confirmações de casos, um aumento de 23,45% em sete dias.

Dos 374 municípios que registraram notificações de dengue (93,7% do Estado), 309 já confirmaram a doença (77,4%). De acordo com o relatório, 269 deles confirmaram casos autóctones no período, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência dos pacientes.