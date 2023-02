Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CRBMPR) entregou 11.459 pulseirinhas de identificação para as crianças durante o Verão Maior Paraná, de 17 de dezembro de 2022 até este domingo (12). Os números compreendem o trabalho feito em toda a faixa do litoral paranaense.

O balanço divulgado pelo CRBMPR nesta segunda-feira (13), aponta 145.161 ações preventiva, 5.208 contatos de banhistas com caravelas ou águas-vivas, 1.243 salvamentos na água e, infelizmente, nove óbitos por afogamento.

O CBMPR segue com guarda-vidas reforçando e orientando os banhistas com ações preventivas nas praias até o final de fevereiro, quando encerra o Verão Maior Paraná. Desde o início da temporada, o litoral paranaense conta com um efetivo de 535 bombeiros militares e 133 guarda-vidas civis, que estão em 92 postos distribuídos em toda orla.

Os postos de guarda-vidas funcionam nas praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel, e há um posto tático-móvel em Morretes. Para as ações preventivas e salvamentos, os postos contam, inclusive, com embarcações para auxílio nas rondas marítimas e nos salvamentos.

“A segurança das crianças que frequentam as praias é um dos focos da atuação da corporação, por isso as equipes do Corpo de Bombeiros reforçam a distribuição das pulseiras e demais ações de orientações aos veranistas”, destaca a porta-voz da corporação, Thayane de Lima.

“Nós estamos aqui para orientar e advertir, caso seja necessário. Nossa equipe está distribuída pelas praias do Paraná, então reforçamos que a população preste atenção nas bandeiras de sinalização, que orientam os lugares mais tranquilos e seguros para banho”, completa.

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.