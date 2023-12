O comando do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente (SGBI) de Santo Antônio da Platina informou que o balneário da Alemoa, em Siqueira Campos, terá operação especial durante os feriados do Ano Novo e Carnaval. O objetivo dos bombeiros é garantir maior segurança aos veranistas com a presença de guarda-vidas durante as datas, períodos onde o local costuma atrair milhares de banhistas todos os anos.

Segundo o capitão Angelino José de Siqueira, não haverá Operação Verão propriamente dita como em outras regiões do Estado, entretanto a corporação irá promover ações de orientação, prevenção, salvamento e resgate aquático nos dias dos dois feriados.

As medidas visam reduzir o risco de acidentes graves no balneário. Serão dois guarda-vidas por dia, em tempo integral, atuando na prainha.

Orientações

O capitão ainda reforça alguns cuidados básicos para os banhistas, como: não se banhar em locais com risco à vida (profundidades acima de 1,50m, por exemplo); cuidado com crianças e adolescentes para que não fiquem desacompanhados em locais com risco de afogamento; não ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar na água; estar um local com segurança e presença de guarda-vidas; utilizar boias e/ou coletes salva-vidas; nunca entrar na água acima do joelho em locais com correnteza; nunca mergulhar de cabeça; em situação de afogamento, jogar uma corda com algum objeto de flutuação na ponta e manter firme após a vítima se agarrar.

Os bombeiros pedem a colaboração dos banhistas para que sigam as orientações e contribuam para a segurança de todos