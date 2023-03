Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O tráfego na BR-277 em direção ao litoral será bloqueado a partir da meia-noite desta terça-feira (7), sem previsão de liberação, para a análise do pavimento que cedeu, no km 33,5.

Por questões de segurança, a interdição será feita na praça de pedágio desativada, em São José dos Pinhais.

Por meio de nota, a PRF informou os motivos do bloqueio:

“A PRF informa que, a partir da meia-noite desta terça (7), o sentido litoral da BR-277 será totalmente interditado, na altura da antiga praça de pedágio, no km 60. Tal operação se dará em razão do afundamento do pavimento no km 33,5. Não há previsão de liberação, que só ocorrerá após novas análises geológicas. As equipes da PRF e do DNIT estarão monitorando a evolução da situação no local e rondas ostensivas serão realizadas no trecho interditado.”