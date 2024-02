Uma cabeça d’água deixou 16 pessoas ilhadas na trilha do Salto dos Macacos, na localidade de Porto de Cima, em Morretes, no Litoral do Paraná, neste domingo (18) (veja o vídeo do resgate abaixo). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Instituto Água e Terra entrou em contato com a equipe relatando que o grupo não tinha retornado à base devido ao grande volume de chuvas.

No local, o Corpo de Bombeiros verificou que as chuvas causaram o fenômeno cabeça d’água na região – um aumento repentino de nível do rio. As 16 pessoas foram removidas pelos bombeiros com a técnica de tirolesa até a outra margem do rio. O Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) auxiliou no resgate.

“O Corpo de Bombeiros orienta que ao realizar trilhas e visita às cachoeiras, os praticantes estejam atentos à previsão de chuva naquela área, principalmente ao realizar passeios em que aconteça transposição de rios, para evitar que fiquem ilhados ou sejam arrastados pela correnteza”, informaram os bombeiros em nota. Todas as vítimas saíram ilesas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/C3jCut2O3Xt/?igsh=MTRnZDM3bjJhZjN3aA==